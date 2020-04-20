Санкт-Петербург, 20 апреля, 2020, 20:44 — ИА Регнум. Курсанты нескольких факультетов Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили 20 апреля в Министерстве обороны России.

Vmeda.org Курсанты ВМА им. Кирова на тренировке по оказанию помощи больным COVID-19

«У курсантов факультета подготовки врачей для иностранных армий выявлено наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции», — цитирует ТАСС сообщение оборонного ведомства.

При последующем тестировании коронавирус выявили еще у 55 курсантов других факультетов.

Все зараженные курсанты изолированы, их состояние нормальное, симптомов COVID-19 не наблюдается.

В академии проводится дезинфекция помещений и материальных средств, принимаются другие меры по профилактике инфекции.

В Минобороны также особо отметили, что инфицированные военнослужащие не привлекались к репетициям парада Победы в Москве.

Напомним, ранее вспышка коронавируса была зафиксирована среди курсантов Нахимовского училища в Петербурга, которые готовились к параду на Красной площади. Также заболели несколько преподавателей.