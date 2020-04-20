Рим, 20 апреля, 2020, 19:29 — ИА Регнум. По данным навечер понедельника, 20апреля, в Италии умерли24 114человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на454, сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Днем ранее показатель увеличился на 433.

Выздоровели48 877человек, за день этот показатель увеличился на1822 (днем ранее — на 2128).

Число подтвержденных случаевзаражениякоронавирусом увеличилось на2256 (днем ранее — на 3047). В настоящее время заражены 108 237человек — на 20 человек меньше, чем по данным за 19 апреля. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет181 228.