Санкт-Петербург, 20 апреля, 2020, 18:59 — ИА Регнум. Петербургские власти договорились с МВД России о привлечении к ответственности нарушителей городских правил поведения при режиме повышенной готовности из-за коронавируса. Такое соглашение подписали губернатор Александр Беглов и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Теперь полицейские смогут составлять протоколы за нарушения не только по статьям КоАП, что уже активно делала последние недели, но и по новой статье 8.6.1 городского закона об административных правонарушениях.

Следует отметить, что если штрафы по КоАП для граждан составляют 15−30 тыс. рублей, то по городскому закону — только 4−5 тыс. рублей.

Напомним, согласно правилам поведения, которые Смольный может устанавливать по собственному разумению, петербуржцам нельзя ходить в парки, скверы, храмы, фитнес-клубы, бассейны, на детские и спортивные площадки, в заведения общепита, на массовые мероприятия, кладбища. Жителям старше 65 лет вообще нельзя покидать своих квартир.

Подписанное соглашение должно пройти экспертизу в министерствах юстиции и финансов, прежде чем его подпишет премьер-министр Михаил Мишустин. Такое же соглашение МВД подписало с властями Москвы еще 9 апреля.