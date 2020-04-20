Москва, 20 апреля, 2020, 18:24 — ИА Регнум. Скандал, вспыхнувший в связи с решением Министерства просвещения РФ отменить в 2020 году заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников, а всем ученикам 11-х классов, набравшим достаточное количество баллов для прохода в финал, выдать дипломы призёров, набирает обороты. Как оказалось, в Министерстве просвещения РФ не посчитали нужным обсудить соответствующее решение даже с Министерством науки и высшего образования. Об этом РИА Новости сообщили 20 апреля со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Edu.gov.ru Сергей Кравцов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, диплом победителя и призера Всероссийской олимпиады школьников дает право льготного поступления вуз по профильному направлению (без вступительных испытаний). Кроме того, министр просвещения Сергей Кравцов своим решением не дал возможности ученикам 9-х и 10-х классов, также прошедших на заключительный этап, побороться за дипломы в этом году. Постоянно подтверждая (случае необходимости) готовность переносить сроки ЕГЭ и ГИА, Министерство просвещения не считает возможным аналогично переносить и заключительный этап ВсОШ, что было бы справедливым, по мнению многих родителей.

Отметим, что в интернете появилось сразу несколько петиций с требованием к Министерству просвещения пересмотреть решение об отмене заключительного этапа и присуждении дипломов всем финалистам Всероссийской олимпиады школьников в 2020 году. Похоже, точка в этом вопросе еще не поставлена. Родители пишут обращения не только в Минпросвет, но и президенту РФ Владимиру Путину, который заявлял, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики Российской Федерации».

ИА REGNUM обратилось в Министерство просвещении с редакционным запросом относительно разъяснений по объявленному министром Сергеем Кравцовым решению.