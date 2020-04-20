Санкт-Петербург, 20 апреля, 2020, 18:25 — ИА Регнум. В клинике высоких медицинских технологий им. Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета 13 человек заразились коронавирусом, среди них четыре сотрудника и девять пациентов. Еще 12 человек — десять пациентов и два сотрудника — находятся на подозрении, сейчас их анализы отправили в аккредитованную лабораторию для окончательного подтверждения результатов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 20 апреля в вузе.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное здание СПбГУ

В СПбГУ добавили, что все пациенты клиники им. Пирогова, у кого подтвержден COVID-19, направлены в профильные стационары. Троих сотрудников поместили туда же, один же болеет достаточно легко, поэтому находится дома на амбулаторном лечении.

Добавим, утром 20 апреля стало известно, что зараженные коронавирусом нашлись в общежитии Первого Санкт-Петербургского государственного университета им. Павлова, в связи с чем его закрыли на карантин.

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Ранее Смольный разрешил студентам медицинских специальностей вернуться к очным практическим занятиям, тогда как до этого они, как и все остальные студенты других специализаций, занимались исключительно дистанционно.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Петербурге зафиксировано 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе выявлено 1846 случаев заражения. Умерли восемь человек. Выздоровели 253 человека, в том числе за последние сутки — восемь.