Тверь, 20 апреля, 2020, 18:10 — ИА Регнум. Десять аппаратов ИВЛ получит Тверская область уже на текущей неделе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания оперативного штаба Тверской области по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), которое 20 апреля провёл губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

Ранее из резервного фонда Правительства РФ Тверской области было направлено 269 млн рублей на формирование необходимого резерва медтехники для лечения больных коронавирусом. Также из резервного фонда Правительства РФ Тверской области дополнительно выделено 235 млн рублей на оснащение создаваемых коек, в том числе системой централизованного снабжения кислородом, а также на обеспечение медицинских работников средствами индивидуальной защиты.

Всего в Тверской области на данный момент подтверждено 296 случаев заражения коронавирусом, 26 — за последние сутки. Все зараженные изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. 15 человек выздоровели и выписаны из больницы. Около 70% заражённых находятся в больницах, около 30% — дома. Около 10% заразившихся — в возрасте до 18 лет, порядка 70% — от 18 до 65 лет, более 20% — пожилые люди старше 65 лет.

Отметим, что с 14 апреля в регионе анализы на коронавирус исследуют самостоятельно, что значительно увеличило объём тестирования: всего обследовано 15 тыс. 237 человек, за последние сутки — 659 человек.