Москва, 20 апреля, 2020, 18:01 — ИА Регнум. Через неделю динамика распространения коронавируса в России должна стабилизироваться и затем пойти на спад. Об этом 20 апреля заявила кандидат биологических наук, директор Института экономики здравоохранения Лариса Попович в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Если посмотреть, как вирус развивается в Европе, то во всех крупных странах от тысячного пациента до плато, когда прирост становится медленным — этот период занимал около месяца. Нам осталась неделя, если не будет никаких возмущающих факторов, например, скапливания в метро», — сказала эксперт.

По её словам, если за ближайшие три дня в Москве не произойдёт вспышка, то можно будет полагать, что в Москве пик заболеваемости в ближайшее время будет пройден.