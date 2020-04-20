Москва, 20 апреля, 2020, 17:23 — ИА Регнум.

Отвечать за мигрантов должны те работодатели, которые их нанимают, ведь для них в подавляющем большинстве случаевтакой наём — способ увеличения прибыли, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 20 апреля, комментируя предложение Агентства стратегических инициатив.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Как сообщалось ранее, руководители агентства предложили правительству страны временно уравнять мигрантов в правах с гражданами России, чтобы они могли получать пособие по безработице и иные выплаты и льготы, и таким образом помочь мигрантам пережить нынешний кризис, в ходе которого многие из них остались без работы.

«То, что находящихся в настоящий момент в России мигрантов надо поддержать, не вызывает сомнений. Но не надо никого «приравнивать» к гражданам России. Мне думается, что в этом предложении АСИ о «приравнивании» есть своя задумка: приравняли, значит, отвечает за них, как и за граждан, государство.

А отвечать за нанятых ими вместо российских граждан мигрантов должны те работодатели, которые их нанимают. Для них такой наём зарубежной рабочей силы в подавляющем большинстве случаев — это способ увеличения своих прибылей. Российские-то граждане далеко не всегда согласятся на ту зарплату, те условия работы, то отношение, на которое соглашаются мигранты. Граждане России сложнее в обращении, но обеспечивать-то работой надо в первую очередь их! Тем не менее, пренебрегая своей социальной ответственностью, многие наши предприниматели делают выбор в пользу более дешёвой зарубежной рабочей силы.