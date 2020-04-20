Москва, 20 апреля, 2020, 17:14 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предлагает Минпросвещения прекратить дистанционное обучение на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дистанционное обучение

«Предлагаю Министерству просвещения набраться мужества и прекратить этот всероссийский стресс — до тех пор, пока не будет проведена необходимая методическая и материальная подготовка перевода всех школьников на удаленное обучение», — заявил Миронов.

Переход на дистанционное обучение превратился в настоящий шок для учителей, школьников и их родителей, вирус и самоизоляция вскрыли основные болевые точки среднего образования.

«Министр просвещения Сергей Кравцов благополучно отчитался о готовности к дистанционному обучению. И что же именно готово? Вот учителям рекомендовали использовать разные образовательные ресурсы. А они благополучно рухнули или работают с перебоями. К тому же сейчас задания размещаются на разных платформах, отчего и у ребят, и у родителей голова идет кругом от лавины информации», — возмущен Миронов.

Парламентарий недоумевает, почему за столько лет так и не была создана единая федеральная образовательная электронная площадка, доступная и понятная детям, куда бы загружались учебные пособия с тестами и заданиями.

«Причем эта система должна быть приспособлена к простым смартфонам и мобильному низкоскоростному интернету, чтобы быть доступной большинству населения. А ведь у многих в нашей стране нет ни компьютеров, ни выхода в интернет. Например, власти Петербурга сообщили о 16 тыс. школьников, которых неплохо бы обеспечить гаджетами, а что же говорить о менее благополучных регионах?» — указал он.

Миронов обратил внимание на то, что сейчас вся организация дистанционного обучения легла на учителей и родителей.

«Учителя, между прочим, они тоже на удаленке, у них тоже дети, семьи, свои заботы, и работать им приходиться на личных компьютерах, используя ими же оплаченный интернет. Помощь Минпросвещения пока же выражается в виде тотальных проверок, повышенных требований и мониторингов», — подчеркивает парламентарий.

Кроме того, депутат обратил внимание на многократно возросшую нагрузку на учащихся. При этом Минпросвещения не разработало санитарные нормы по дистанционному обучению школьников, нет рекомендаций об объеме получаемых заданий.

«Понятно, что эти проблемы зачастую выходят за пределы компетенции Минпросвещения. Но если их не поднимать, то они и решаться не будут. Но пока что ведомство предпочитает делать вид, что все идет замечательно», — заявил Миронов.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») направил запрос главе департамента образования и науки города Москвы Исааку Калине, где просит разъяснений в связи с проблемами в дистанционном обучении школьников.