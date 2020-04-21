Президент России Владимир Путин в ходе видеосовещания поручил Министерству здравоохранения проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса. Глава государства также поручил ведомству ускорить ввоз оборудования для производства лекарства. Российский лидер не исключил, что для ускорения создания вакцины будут выделены дополнительные средства. 20 апреля количество выявленных в России случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 47 тыс. От последствий заражения скончались 405 человек. Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 20 апреля, в России выявлено 47 121 случай заражения коронавирусной инфекцией. При этом 3446 пациентов, у которых ранее был диагностирован COVID-19, выздоровели и выписаны из больницы, 405 человек скончались. Читайте также: Коронавирус в России: пора действовать на опережение — трансляция

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

16:00 20.04.2020 Количество летальных случаев в России относительно общего содержания больных значительно меньше, чем в других странах. Об этом заявил 20 апреля советник директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Подробнее: Эксперт Роспотребнадзора оценил уровень смертности от COVID-19 в России

16:08 20.04.2020 Открыть детские сады и школы, несмотря на распространение коронавируса, предложил заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов 20 апреля на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России. Подробнее: Член-корреспондент РАН предложил открыть школы и детские сады

16:11 20.04.2020 Совещание по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации в режиме видеоконференции Kremlin.ru

16:13 20.04.2020 Из Китая в Россию поступило 150 млн масок в рамках помощи по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом 20 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании с экспертами по ситуации с коронавирусом. «Мы в Китай, когда нашим друзьям было тяжело, в феврале направили 2 млн масок. Сейчас из Китая к нам уже поступило на сегодняшний день по разным каналам 150 млн масок», — заявил Путин. Подробности в материале: Китай отплатил РФ за помощь в феврале в 75 раз большим числом масок — Путин

17:22 20.04.2020 В Госдуме призвали взвешенно подойти к корректировке национального проекта «Здравоохранение», Минздраву следует посоветоваться, прежде чем изымать средства, потраченные на борьбу с COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

17:23 20.04.2020 Россия заключила контракт с США на поставку деталей для аппаратов искусственной вентиляции лёгких, сообщил президент России Владимир Путин. Об этом: Путин: Россия заключила контракт с США на поставку деталей для ИВЛ

17:26 20.04.2020 «Сегодня в числе регионов, которые имеют показатель выше, чем среднероссийский, а среднероссийский составляет сегодня 32,1 на 100 тысяч жителей, девять регионов являются лидерами, которые превышают этот показатель. Это Москва, Московская область, Республика Ингушетия, Республика Коми, Мурманская область, Магаданская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия и Санкт-Петербург. Это девять регионов, показатель в которых, как я уже сказала, на 100 тысяч превышает среднероссийский. Самый низкий показатель распространённости на 100 тысяч жителей — это Кемеровская область», — сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

17:31 20.04.2020 Заражение коронавирусом в Москве стали диагностировать не только по лабораторным исследованиям, но и по клинической картине, по подозрениям на ковидную пневмонию через КТ (компьютерную томографию), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Сегодня в Москве только в поликлиническом звене специально только на это направление работает 45 центров с компьютерной томографией», — отметил он.

17:31 20.04.2020 Помощь Италии в борьбе с коронавирусом со стороны России не является «игрой в одни ворота», заявил Владимир Путин. В частности, Россия закупает у Италии датчики давления, без которых невозможно производить аппараты ИВЛ, отметил глава государства. Об этом: Путин рассказал о взаимопомощи между Россией и Италией в борьбе с COVID-19

17:45 20.04.2020 Россия не испытывает потребности в закупке антисептических средств из-за рубежа, сообщил президент России Владимир Путин. Об этом: Путин: Россия не испытывает потребности в импорте антисептиков

17:58 20.04.2020 «За последние неделю-две сложилась уже понятная система работы с ковидными больными. Это быстрая своевременная диагностика, это изолирование групп риска, это амбулаторное и стационарное лечение вместе, как единый механизм, как единая система. И поэтому мы сегодня имеем достаточно большой запас прочности медицинской системы на ближайшие неделю-две», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Тем не менее мы считаем, что меры сдерживания, самоизоляции, которые мы приняли в соответствии с Вашими поручениями, необходимо продолжать. Поэтому принято решение до 1 мая продлить достаточно жёсткое ограничение и пропускной режим», — заключил он.

18:24 20.04.2020 Фармацевтическая компания «Синтез» способна производить 14 лекарственных препаратов для лечения и профилактики COVID-19 из 30. Расширенный список этих лекарств изложен в пятой версии «Временных методических рекомендаций. Профилактика, диагностика, лечение новой коронавирусной инфекции» от 8 апреля 2020 года. Об этом сообщается на сайте ГК «Ростех». 14 препаратов «Синтеза», которые рекомендовал Минздрав РФ, являются жизненно необходимыми, их реализация производится по фиксированным ценам.

19:47 20.04.2020 Совещание по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации. kremlin.ru

19:49 20.04.2020 Пик распространения коронавируса в Москве придётся на конец апреля — начало мая. Такой прогноз сделал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников («Единая Россия»), сообщает пресс-служба законодательного собрания столицы. «Мы рассчитываем на то, что введенные на данный момент ограничения позволят к концу апреля — началу мая выйти на плато, то есть существенно замедлить рост новых заражений», — заявил Шапошников.

07:52 21.04.2020 Ключевые моменты совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России, которое провёл накануне, 20 апреля, Владимир Путин, отметив эффективность мер, принимаемых в Кемеровской области для борьбы с распространением коронавируса, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал алтайский общественник, кандидат медицинских наук Константин Емешин: «Наконец-то! До Путина допустили настоящих экспертов. Это вторая встреча Путина с экспертами медиками и биологами. Первая встреча была построена по традиционному сценарию «лизоблюдства», когда начали с выступления эндокринолога Дедова, который мало понимает в вирусных поражениях, но зато пел «дефирамбы» Путину о том, как он мудро руководит… А вот эта вторая встреча действительно состояла из реальных экспертов. Так, на 40-й минуте выступил академик Чучалин, который много раз бывал в Барнауле у Шойхета (Яков Шойхет — доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, руководитель НИИ пульмонологии при Алтайском медуниверситете, — прим. ИА REGNUM). Несколько раз я слушал Чучалина и когда Рошаль создавал Национальную медицинскую палату, в учредительных документах которой стоит и моя подпись. Но мне до сих пор не понятно, почему у нас в Алтайском крае не используют потенциал Шойхета». Читайте подробнее: «До Путина допустили настоящих экспертов»: о практиках борьбы с COVID-19

12:16 21.04.2020 Темы, обсуждавшиеся накануне, 20 апреля, президентом России Владимиром Путиным в ходе видеосовещания, посвящённого прогнозу развития ситуации с коронавирусом, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв (ЛДПР). По его словам, при принятии решений глава государства считает главным приоритетом жизнь и здоровье наших граждан, а также — сохранение экономической стабильности в стране. «Мы видим, что все решения, которые принимаются сегодня, основаны на мнении профессионалов медиков, экспертов, вирусологов. Учитывается международный опыт борьбы с пандемией. Президент лично вникает во все сценарии развития событий. Органами власти всех уровней просчитаны меры для любых вариантов ситуации с распространением коронавируса. Все они в онлайн режиме корректируются и дополняются». Читайте подробнее: Сохранить здоровье и доходы: на кого ориентируется Путин, принимая решения