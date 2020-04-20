Вильнюс, 20 апреля, 2020, 15:27 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Литвы, который возглавляет штаб по чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции Аурелиюс Верига, сегодня, 20 апреля, выразил уверенность в необходимости продления карантина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Формально в Литве карантин должен завершиться 27 апреля, однако этот срок уже дважды сдвигали на две недели вперёд. Верига дал понять, что на заседании правительства будет предлагать продление ещё на две недели.

«Будут внесены предложения, по поводу которых решение примет правительство. Точно будет предложено продлить карантин», — сказал министр, отметив при этом, что условия для бизнеса продолжат смягчать. С 16 апреля в Литве уже разрешена работа ряда непродовольственных магазинов, среди которых в том числе крупные строительные торговые центры, мебельные салоны, мастерские и так далее.

Говоря о вспышке коронавирусной инфекции на минувших выходных, когда после долгого спада произошёл рекордный скачок с приростом в 90 случаев за сутки, Верига отметил, что это обусловлено двумя крупными очагами, которые уже локализованы — в пригороде Вильнюса Неменчине, где массово заразились работники швейного предприятия, и в хосписе в Клайпеде. В целом по Литве, за исключением этих двух точек, ситуация стабильная и количество новых заражений продолжает уменьшаться. В связи с чем, по словам министра, страна «выдержала экзамен» длинных пасхальных выходных, которые праздновались в католической Литве 10−13 апреля.

Комментируя вспышку в хосписе в Клайпеде, Верига указал на ряд нарушений администрации учреждения, не исключив правовой ответственности и наказания виновных.

Напомним, к 20 апреля в Литве выявлено 1326 заразившихся коронавирусной инфекцией, 37 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19.