Екатеринбург, 20 апреля, 2020, 15:17 — ИА Регнум. В Свердловской области ограничат продажу спиртных напитков. Об этом сообщили в оперативном штабе региона корреспонденту ИА REGNUM.

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Решение принял губернатор Евгений Куйвашев. Теперь спиртным разрешат торговать только во временной промежуток с 10:00 до 19:00 по местному времени.

«За исполнением меры будет установлен тщательный контроль», — предупреждают в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор выражал своё нежелание запрещать торговлю алкоголем. Глава региона выражал надежду на здравомыслие свердловчан.