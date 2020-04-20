Выборг, Ленинградская область, 20 апреля, 2020, 13:32 — ИА Регнум. Глава Выборгского района Ленинградской области и еще несколько сотрудников администрации ушли на карантин после того как заместитель главы администрации получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

ИА REGNUM Башня св. Олафа в Выборге

Об этом 20 апреля корреспонденту ИА REGNUM рассказал источник в администрации.

Глава района Геннадий Орлов, а также еще девять сотрудников, которые общались с зараженным заместителем, перешли на удаленную работу.

В городе Выборг выявлено 34 зараженных коронавирусом, в том числе семь человек — за последние сутки.