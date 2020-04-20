Ростов-на-Дону, 20 апреля, 2020, 11:13 — ИА Регнум. Региональный пресс-центр по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции в Ростовской области опубликовал карту распространения SARS-CoV-2 в регионе, передаёт ИА REGNUM.

Donland.ru Карта распространения коронавируса в Ростовской области

Согласно данным, актуальным на утро 20 апреля, в Ростовской области официально зарегистрировано 60 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 15 человек — жители Донецка, 13 человек из Ростова-на-Дону, пятеро — из Батайска, четверо — из Сальского района, по три случая выявлено в Шахтах, Белокалитвинском, Матвеево-Курганском и Мясниковском районах.

В городе Зверево и Семикаракорском районе зарегистрировано по два случая инфицирования, в Новошахтинске, Новочеркасске, Таганроге, а также Азовском, Ремонтненском, Целинском и Шолоховском районах — по одному.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области, по данным на утро сегодня, 20 апреля, за прошедшие сутки официально зарегистрировано 60 случаев заражений SARS-CoV-2.