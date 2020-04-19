Москва, 19 апреля, 2020, 16:25 — ИА Регнум. Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей. Об этом Силуанов сказал сегодня, 19 апреля, в эфире телепрограммы «Москва. Кремль. Путин».

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

«С учетом всех трат текущего года на конец года мы ожидаем около 7 трлн руб. в Фонде национального благосостояния», — сказал Силуанов.

Стоит отметить, что по состоянию на 1 апреля в ФНБ было 12,85 трлн рублей.

Силуанов отметил, что при текущих ценах на нефть до 2024 года ресурсов ФНБ будет вполне достаточно. Напомним, что баррель североморской нефти марки Brent сегодня торгуется на уровне $28,2.

Примечательно, что в марте Силуанов заявлял, что ликвидных активов ФНБ хватит на 6−10 лет при цене на нефть $25−30 за баррель. Однако тогда еще не бы введен режим самоизоляции, которые привел к колоссальным экономическим трудностям.