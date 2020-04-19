Москва, 19 апреля, 2020, 16:14 — ИА Регнум. В Москве транспортную карту «Тройка» можно будет заказать на дом. Об этом сообщил департамент транспорта столицы.

Андрей Лыткин ИА Красная Весна Карта «Тройка»

Заказать «Тройку» можно будет через сервис Яндекс.Лавка.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на фоне коронавируса в связи с введением цифровых пропусков в Москве ограничиваются возможности для проезда в метро. Для получения пропуска и разрешения на передвижение по городу на метро необходимо ввести номер карты «Тройка» или купить «единый» билет.