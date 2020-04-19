Москва, 19 апреля, 2020, 16:09 — ИА Регнум. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв предлагает сделать центральной для Крыма дату 19 апреля.

Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Константин Косачёв

«По уму — и крымчанам, и нам, всем остальным россиянам, чтущим свою историю, именно эту дату надо сделать центральной, а не 16 и 18 марта, при всем уважении к событиям 2014 года. Я так считаю», — отметил Косачёв в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 19 апреля 1783 г. императрицей Екатериной II был подписан Манифест о присоединении к Российской империи Крымского полуострова, острова Тамань и Кубанской области.

18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России.