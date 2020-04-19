Москва, 19 апреля, 2020, 04:38 — ИА Регнум. В России удаётся держать на очень низком уровне показатель смертности от коронавирусной инфекции — регистрируется примерно 0,7−0,8% случаев с летальным исходом, заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев в интервью «Известиям».

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По словам учёного, низкая смертность объясняется эффективным выявлением лёгких случаев. Другие страны не обладают сильными медицинскими службами, поэтому там доля летальных исходов от COVID-19 в общем показателе заболеваемости выше. Кроме того, российские медицинские учреждения успели подготовиться к приёму и лечению больных.

«Эта цифра может вырасти и в два, и в три раза, но она уже на порядок ниже, чем то, что наблюдалось в Италии и Испании на этом же этапе распространения вируса. Поэтому здесь у нас очевидный успех», — отметил профессор.

Ранее российский демограф назвала возможные неожиданные последствия самоизоляции. По её мнению, в России может незначительно увеличиться показатель смертности от употребления алкоголя, а также вырасти рождаемость.