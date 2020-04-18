Москва, 19 апреля, 2020, 00:44 — ИА Регнум. В Москве на 77-м году жизни умер писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков, сообщил главный редактор журнала «Русский пионер» Андрей Колесников, 18 апреля в своем Facebook.

Dmitry Rozhkov Александр Кабаков

По информации Колесникова, Кабаков скончался в субботу вечером в московской больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля в Тбилиси в возрасте 86 лет ушел из жизни грузинский режиссер, сценарист и художник Резо Эсадзе.