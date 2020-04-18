Нижний Новгород, 19 апреля, 2020, 00:10 — ИА Регнум. Заражение коронавирусной инфекцией было выявлено у Игоря Носова, заместителя губернатора Нижегородской области. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Пресс-служба цитирует губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который пояснил, что он и его заместитель решили не делать секрета из ситуации. Глава региона уточнил, что его заместитель около трёх недель трудился в Москве, занимаясь вопросами обеспечения региона медикаментами, оборудованием и средствами защиты. Именно в Москве Носов заразился коронавирусной инфекцией.

Губернатор сообщил, что состояние Носова протекает в лёгкой форме и, скорее всего, он вскоре сможет приступить к выполнению своих обязанностей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что всего на территории Нижегородской области зарегистрировано 517 подтверждённых случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели 26 человек. Скончались четыре пациентки возрастом более 80 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями.