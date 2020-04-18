Санкт-Петербург, 18 апреля, 2020, 22:17 — ИА Регнум. Самым состоятельным членом правительства Петербурга оказался сравнительный новичок в его составе — вице-губернатор Максим Соколов.

Assembly.spb.ru Максим Соколов

Согласно опубликованным Смольным декларациям, за 2019 год Соколов, который курирует транспорт, инвестиции и инфраструктурые проекты в Северной столице, заработал почти 248 млн рублей. Это вдвое больше, чем у самого богатого депутата Заксобрания Петербурга Александра Рассудова и почти в 10 раз больше, чем у самого скромного члена городского правительства, вице-губернатора Валерия Пикалева.

Напомним, ранее Максим Соколов возглавлял министерство транспорта РФ, а позднее работал на руководящих должностях в строительном холдинге «Группа ЛСР». В Смольный он пришел только в декабре 2019 года.

Согласно документам, вице-губернатор владеет долями в двух квартирах площадью 127,2 кв. метров и 85,2 кв. метров. Соколову также принадлежат пять нежилых помещений и участок земли. Супруге Соколова принадлежит квартира в 336,2 кв. метров, которой пользуется и чиновник.

Машины у вице-губернатора не имеется, в отличие от его жены, которая обладает и автомобилями Mercedes Benz CLS и BMW 630, и моторной лодкой, и даже автоприцепом. Еще на нее записаны два жилых дома площадью 437,8 и 121 кв. метров, две квартиры, три земельных участка и два нежилых помещения.

Нашлась собственность и у несовершеннолетнего ребенка Максима Соколова — ему принадлежат доля в российской квартире и койко-место в Швейцарии.

Скромнее всего в декларации выглядят доходы вице-губернатора Валерия Пикалева, который по сути возглавляет администрацию градоначальника. В 2019 году он получил всего 2,7 млн рублей. Пикалев, который прежде работал в правительстве Ленобласти, а еще ранее охранял резиденцию Владимира Путина на Валдае, имеет в собственности две квартиры общей площадью примерно в 200 кв. метров, дом такой же площади и участок земли в 1699 кв. метров.

Зато в гараже у Пикалева обнаружились сразу Mercedes-Benz GL 350, мотоциклы Harley Davidson, Ducati и Triumph Thruxton, а также финский катер Flipper, снегоболотоход BFR CONDOR 800 и три прицепа: для авто, бортовой с тентом и для перевозки катера.