Новосибирск, 18 апреля, 2020, 18:13 — ИА Регнум. Однозначно, что общество уже никогда не сможет жить, как раньше. Периоды больших потрясений всегда приводили к прорыву в каких-либо областях. Причём, даже не в одной области. Сейчас на наших глазах совершается прорыв в сфере новых научных технологий в области микробиологии, считает доктор социологических наук, профессор, заведующая кафедрой социологии Новосибирского государственного университета экономики и управления Светлана Ильиных.

Rosminzdrav.ru Врач

«Например, в Новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» создано около 1 млн тест-систем для определения коронавирусной инфекции, проходят испытания компактной тест-системы, которая может быть массово и оперативно использована в больницах. При том, что работают в этой области учёные всего мира, первыми оказались новосибирцы.

Претерпит изменения профессиональная стратификация. Статус профессии врача в этой профессиональной стратификации займёт более высокие позиции. Несмотря на то, что в обыденном сознании по традиции врач имел достаточно высокий статус с точки зрения профессионализма, но переход в постиндустриальное общество привёл к перераспределению в профессиональной стратификации и переводу в число «элитных» статусов банкира, специалиста в сфере IT-технологий и других. Однако при внезапном изменении привычного течения событий и возникновении реальной угрозы жизни как отдельного человека, так и больших групп на «передовой» оказались врачи, младший медицинский персонал.