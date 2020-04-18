Верона, Италия, 18 апреля, 2020, 18:08 — ИА Регнум. Исследователи из университета Вероны (Италия) провели метаанализ четырех исследований, которые разбирают связь состояния гемоглобина в эритроцитах и течение COVID-19. Результаты исследования опубликованы в издании Hematology, Transfusion and Cell Therapy.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В ходе исследования были проанализированы данные 1210 пациентов с COVID-19. У 224 из них болезнь протекала очень тяжело. Первичная конечная точка была определена как совокупность потребности в искусственной вентиляции легких, поступления в отделение интенсивной терапии или смерти.

Оказалось, что есть прямая корреляция между состоянием гемоглобина в эритроцитах и течением COVID-19. Уровень гемоглобина был значительно снижен у пациентов с более тяжелой формой заболевания по сравнению с теми, у кого оно протекало легче или бессимптомно. Средневзвешенная разница между тяжелыми и легкими больными составила — 7,1 г/л.

Иными словами, клиническая картина COVID-19 может в корне поменяться. Считалось, что наиболее серьезное осложнение при COVID-19 — это острый респираторный дистресс-синдром. Суть его в том, что организм в борьбе с воспалительным процессом в легких выделяет много жидкости, так называемый экссудат. Жидкость накапливается в легких и кислород не может попасть в кровь в нужном объеме, что затрудняет дыхание пациентов.

Однако исследования Университета Вероны согласуются с независимо выполненным исследованием китайских биологов из Сычуаньского университета, которые пришли к выводу, что основной механизм воздействия коронавируса на организм человека — это атака на гемоглобин в эритроцитах. Коронавирус делает их неспособными транспортировать кислород к клеткам. Их статья опубликована в архиве препринтов научных статьей ChemRxiv.

Согласно данным китайских ученых, механизм этой атаки довольно сложен. Вирусные частицы SARS-CoV-2 не взаимодействуют с эритроцитами непосредственно. За это отвечает ряд неструктурных (не являющихся частью вирусного капсида (оболочки)) белков, кодируемых вирусной РНК. Такие протеины облегчают вирусу закрепление и репликацию в организме хозяина, блокируя клеточные механизмы и биохимические пути.

Некоторые из этих неструктурных вирусных белков проникают внутрь эритроцитов и вытесняют железо из порфириновых ядер. Это и лишает эритроциты возможности переносить кислород к тканям. Китайским ученым удалось установить как минимум три таких протеина — orf1ab, ORF10 и ORF3a, связывание которых с бета-цепью молекулы гемоглобина приводит к диссоциации железа. Также в связывании с гемом (порфириновое ядро гемоглобина, содержащее железо) могут участвовать поверхностный гликопротеин вируса и белок ORF8.

Невозможность осуществления газообмена приводит к резкому воспалительному процессу в легочной ткани. Снижение воздушности легочных альвеол отображается на компьютерной томографии как эффект «матового стекла».

Китайские ученые из Сычуаньского университета делают вывод, что новый коронавирус SARS-CoV-2 приводит к системному поражению организма человека и не ограничивается лишь дыхательной системой.

Модель поражения организма человека коронавирусом SARS-CoV-2 по версии китайских ученых следующая: коронавирус атакует клетки человека через ангиотензин-превращающий фермент 2 (АПФ2, ACE2), атаке подвергаются в том числе и иммуные клетки. Будучи зараженными, иммуные клетки начинают продуцировать антитела, а вместе с ними и вирусные белки. Антитела и эритроциты генерируют иммунный гемолиз (разрушение эритроцитов с выделением гемоглобина). Гемоглобин оказывается атакован неструктурными белками коронавируса и заражен ими. Таким образом идет поражение профирина и торможение метаболизма гема.

В прочем, китайские ученые подчеркивают, что их модель еще должна быть подтверждена.

В свете исследований китайских и итальянских ученых получается, что нехватка кислорода в организме и вызванная ею полиорганная недостаточность может возникать из-за того, что коронавирус так или иначе атакует гемоглобин в эритроцитах, который и ответственен за перенос кислорода в ткани.

Также появились данные о том, что аппараты искусственной вентиляции легких при тяжелом течении COVID-19 приносят больше вреда, чем пользы. Так, доктор Зак Дженкинс, специалист по инфекционным заболеваниям из Университета Седарвилля (США) отмечает, что появляется все больше данных о том, что первоначальное представление о воздействии коронавируса на организм человека может быть ошибочным.

«Мы начинаем понимать, что, возможно, это не так. Появляются некоторые данные о том, что аппараты ИВЛ приносят больше вреда, чем пользы некоторым пациентам с COVID-19. Одно из предположений, которое было предложено, это, на самом деле, идея о том, что гемоглобин атакован Covid-19», — сказал Дженкинс в интервью порталу Local12.

Процедура искусственной вентиляции легких несет издержки в виде повреждения легочных тканей, что может усугубить течение COVID-19.