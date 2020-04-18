Новосибирск, 18 апреля, 2020, 17:54 — ИА Регнум. К началу апреля стало очевидно, что мировую экономику ждут тяжёлые времена. Сегодня речь идёт уже не о замедлении, а о глубокой рецессии. Что вызывает горячий интерес экономистов — это насколько глубоким будет текущее падение и как долго оно будет продолжаться, отмечает кандидат экономических наук, заведующий кафедрой экономической теории Новосибирского государственного университета экономики и управления Геннадий Ляскин.

Земной шар

«В прогнозах недостатка нет. К примеру, Международный валютный фонд (МВФ) считает, что падение достигнет 3%. Рейтинговое агентство Standard and Poor предрекают мировому хозяйству сжатие на 2%. Достаточно уверенно на настоящий момент можно утверждать, что экономики западных стран просядут на рекордные величины: 5−10%. В Евросоюзе в целом ожидается сильнейшее падение за всю историю его существования. Это падение будет компенсировано осторожным, но все-таки ростом Китая и азиатских стран на 1−2%.

Однако при принятии решений просто необходимо учесть слова «пророка» Нуриэля Рубини о том, что современные прогнозы условны и ненадежны, поскольку с кризисом такого масштаба мир ещё не сталкивался.

Отечественная экономика остаётся, увы, глубоко зависимой от внешних углеводородных рынков. К сожалению, словосочетание «слезание с нефтяной иглы» так и осталось саркастической метафорой, не воплотившись в экономической политике. Программа импортозамещения имела успех только по ограниченному кругу направлений и серьёзного влияния на национальный доход не оказала. Достижения в обрабатывающей промышленности за пределами энергетики и военпрома достаточно скромны по масштабам. Показатели российского бюджета — официально функция от нефтяных цен на мировом рынке. Падение ВВП в 2020 году в значительной мере будет определяться сокращением долларового потока, поступающего от продажи газа, нефти и в меньшей мере других природных ресурсов.

Основной вопрос, на наш взгляд, — удастся ли российской экономике удержаться в рамках десяти процентов сокращения реального ВВП или отрицательные темпы преодолеют двузначный порог? Текущие тенденции оптимизма, мягко говоря, не внушают.