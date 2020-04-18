Санкт-Петербург, 18 апреля, 2020, 17:02 — ИА Регнум. В выставочном комплексе «Ленэкспо» на Васильевском острове Санкт-Петербурга в ближайшие дни будет развернут временный госпиталь. Он сможет принять 544 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщил близкий к Смольному телеканал «78».

Peterburg23 Выставочный комплекс «Ленэкспо»

По данным источника, уже ведется закупка необходимой для госпиталя медицинской техники и специального оборудования, различные ведомства решают соответствующие вопросы. Подготовительные работы должны быть завершены уже в ближайшую среду, 22 апреля.

Комплекс «Ленэкспо» на Большом проспекте Васильевского острова долгое время был главным выставочным пространством Северной столицы. Здесь неоднократно проходили Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), Международный военно-морской салон, многочисленные выставки, конгрессы и ярмарки.

В последние годы «Ленэскпо» утратил свое значение, на юге города построили новый современный комплекс «Экспофорум», куда переехал, в частности, ПМЭФ. Были планы снести «Ленэкспо» и передать землю под жилую застройку. Рядом с комплексом находится Морской вокзал Петербурга.

В Петербурге, по данным на 18 апреля, подтверждено 1646 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались восемь человек.