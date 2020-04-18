Москва, 18 апреля, 2020, 15:17 — ИА Регнум. Правительство РФ расширило перечень отраслей, пострадавших от спада экономики на фоне коронавируса.

Андрей Пронин ИА REGNUM Производство медицинских масок

В перечне отраслей, которые могут рассчитывать на поддержку, появился новый раздел «Розничная торговля непродовольственными товарами», включающий в том числе торговлю автомобилями, автотранспортными средствами и мотоциклами, деталями, узлами и принадлежностями к ним, товарами общего ассортимента, информационным и коммуникационным оборудованием, товарами культурно-развлекательного назначения, текстилем, одеждой и обувью.

В раздел «Культура, организация досуга и развлечений» добавилась деятельность музеев и зоопарков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла поправки, направленные на поддержку отраслей, пострадавших на фоне пандемии. Бизнес может рассчитывать на кредитные каникулы, налоговые каникулы и льготы, а работники — на выплаты.