Вильнюс, 18 апреля, 2020, 12:20 — ИА Регнум. Литва, которая ещё с 16 апреля начала постепенное снижение режима карантина, а прирост новых заражённых за сутки на протяжении последнего, достаточно длительного времени, составлял по 8−9 человек, максимум два десятка при 5 тыс. исследований, сегодня, 18 апреля, переживает самую большую вспышку новых заражений коронавирусной инфекцией за всё время пандемии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным литовского министерства здравоохранения, за сутки выявлено 90 новых случаев больных. Это самый большой ежесуточный прирост за всё время. Пик наблюдался 26 марта и 3 апреля, когда было зафиксировано по 70−75 новых случаев за сутки, после чего кривая пошла вниз, достигнув таких малых величин, что власти начали послабление режима карантина.

Самый большой прирост дала вспышка в пригороде Вильнюса Неменчине, где массово заразились работники швейного предприятия Vilnika. Городок уже два дня находится в полной изоляции, выезды и въезды заблокировала полиция.

Однако значительная часть, возможно, это заразившиеся во время празднования католической Пасхи 10−13 апреля, когда власти также заблокировали все въезды и выезды из всех городов, но десятки тысяч человек проигнорировали просьбы остаться дома и поехали по своим родственникам, в том числе и окольными путями.

Ранее литовские чиновники огласили 4-ступенчатый план по снятию карантина к середине мая. Согласно этому плану, Литва могла практически вернуться к нормальной жизни, за исключением закрытых границ и требований носить маски и соблюдать дистанцию. Однако власти сразу предупредили — если страна не пройдёт экзамен пасхальных праздников, то для стабилизации ситуации после вспышки понадобится дополнительный месяц.

В Литве к сегодняшнему дню диагностировано 1239 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 33 человека скончались, 228 признаны выздоровевшими.