Санкт-Петербург, 18 апреля, 2020, 11:48 — ИА Регнум. В Ленинградской области с начала вспышки коронавирусной инфекции общее количество зараженных достигло 388 человек. За последние сутки, как уже сообщалось, выявлено 34 новых подтвержденных случаях заболевания в шести районах региона. Об этом 18 апреля информирует оперативный штаб Ленинградской области по борьбе с распространением заболевания.

Lenobl.ru Выборг, вид на город

Согласно данным Роспотребнадзора по Ленинградской области, новые зараженные лица выявлены среди жителей крупных городов Всеволожского района, который расположен в непосредственной близости к Санкт-Петербургу. Это города Кудрово, Мурино, Сертолово, а также поселки имени Морозова, Романовка, Агалатово, Юкки и СНТ «Грузино».

Кроме того, новые случаи заражения выявлены в приграничном с Финляндией Выборгском районе — в городе Выборг, населенных пунктах Первомайское, Рощино, Приморск. В Гатчинском районе — в Пудомяги, Малое Верево, в Ломоносовском районе — в Новоселье. А также в городах Тосно, Пикалево и поселке Совхозный Бокситогорского района.

Не до конца понятной остается ситуация в городе атомщиков Сосновый Бор.

«В городе Сосновый Бор референсной лабораторией Роспотребнадзора по Ленобласти подтверждено два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Однако включение их в официальную статистику относится к полномочиям ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство)», — уточнили в оперштабе.

Ранее в Сосновом Бору подозревали коронавирус у одного из работников ЛАЭС, но его тесты оказались отрицательными.