Москва, 18 апреля, 2020, 11:08 — ИА Регнум. В Москве за последние сутки подтверждено 2649 случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 апреля сообщили в московском оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Этот показатель является для города рекордным. Всего с начала распространения вируса подтверждено заражение 20 764 жителей столицы.

В оперштабе напомнили, что до 1 мая жители столицы обязаны не покидать место жительства вне зависимости от возраста.