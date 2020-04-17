Санкт-Петербург, 17 апреля, 2020, 20:14 — ИА Регнум. В Клинической инфекционной больнице имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге в настоящее время находятся 405 пациентов с подозрением на коронавирус или уже подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Из них 137 человек, то есть каждый третий, — медицинские работники. Трое заболевших медиков сейчас находятся в реанимации.

Елена Молчанова ИА REGNUM Больница имени Боткина в Петербурге

Об этом рассказал 17 апреля главный врач больницы имени Боткина Денис Гусев в эфире телеканала «Санкт-Петербург». «В основном это врачи тех стационаров, где были вспышки коронавируса», — пояснил Гусев.

Комментируя резкий суточный рост количества заразившихся коронавирусом в Петербурге за последние сутки (+424 человека), Гусев отметил, что эпидемиологический процесс развивается, пик в Петербурге пока не достигнут и число новых случаев заболевания будет нарастать.

Главврач больницы имени Боткина также перечислил основные симптомы коронавируса. Основным, по словам Дениса Гусева, является высокая температуры тела — до 39 градусов и выше. Также у большинства больных отмечен сухой кашель и нарушение дыхания.

Среди других, необязательных, симптомов COVID-19 — насморк, диарея, нарушение вкуса и обоняния, а также конъюнктивит.