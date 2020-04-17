Санкт-Петербург, 17 апреля, 2020, 16:30 — ИА Регнум. Существенная разница в заболеваемости коронавирусной инфекцией и летальности от нее между странами, где делалась прививка БЦЖ, и теми, где ее не было, нуждается в дальнейшем исследовании. Но если верна гипотеза о том, что такая прививка защищает от заражения SARS-CoV-2, то Россия находится в очень выгодном положении.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное здание СПбГУ

Об этом заявил 17 апреля директор Института трансляционной биомедицины СПбГУ, научный руководитель Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ профессор Рауль Гайнетдинов.

«С учетом этой гипотезы нашей стране вообще ничего бояться не надо. Сразу оговорюсь: это только гипотеза, основанная на определенных корреляциях, но эти корреляции выглядят очень правдоподобно. Кроме того, за ними стоят несколько исследований, сделанных не нами, не в России, а в других странах, к тому же некоторые проводились задолго до нынешней эпидемии», — рассказал профессор Гайнетдинов, мнение которого распространила пресс-служба СПбГУ.

Он объяснил, что ранняя вакцинация БЦЖ приводит к «тренировке» врожденного иммунитета, повышая резистентность организма ко многим инфекциям. В странах, где обязательна вакцинация БЦЖ для всего населения — это Россия, страны Восточной Европы, Юго-Восточной Азии, в том числе Китай, Япония, Корея, а также страны Африки и Латинской Америки, — смертность и заражаемость новой коронавирусной инфекцией оказывается в десятки раз меньше, чем в странах, где такой вакцинации не было или от нее давно отказались.

Например, никогда не вакцинировали свое население прививками БЦЖ Италия и США, а в Великобритании, западных областях Германии, Франции и Испании такая вакцинация давно отменена. И именно в этих странах и областях отмечены самая высокая заболеваемость и смертность от COVID-19.

«Некоторые данные я из любопытства проверил еще раз. И действительно, например, в тех немецких землях, которые ранее входили в ГДР и где прививка БЦЖ была обязательной, смертность и заболеваемость от нового коронавируса гораздо ниже, чем на территории ФРГ, где от БЦЖ уже давно не прививали и не прививают. То же касается Португалии и Испании: в первой БЦЖ широко применяется, во второй отменена. И цифры говорят сами за себя вполне красноречиво. Разница в шесть-восемь раз», — подчеркивает профессор СПбГУ.

«Во всех странах, где нет массовой вакцинации БЦЖ, наблюдается экспоненциальный рост заболеваемости, а в тех, где есть, в том числе и в России, линейный, плоский. Так что говорить о том, что все страны ждет экспоненциальный рост, преждевременно. Тем более строить серьезные прогнозы», — добавил ученый.

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Комментируя обнародованные данные о возможном резком скачке количества заболевших в Петербурге, Рауль Гайнетдинов обратил внимание на то, что в таких расчетах учитывалась экспоненциальная динамика распространения вируса, как в Италии и ряде других стран, где никогда не было вакцинации БЦЖ. Однако динамика распространения коронавирусной инфекции в России — линейная, что характерно для популяций с БЦЖ-вакцинацией.

Профессор СПбГУ также отметил, что нет большой разницы в динамике распространения коронавирусной инфекции между странами с жёсткими и умеренными мерами ограничений для населения.

«Разница по истории БЦЖ-вакцинации между странами куда более впечатляющая», — резюмировал эксперт.

За 16 апреля в Петербурге выявлено 424 новых случая коронавирусной инфекции. Общее количество достигло 1507 случаев. Семь человек скончались.

Всего в России зарегистрировано 32 008 заболевших в 85 регионах. За весь период в стране от коронавируса скончались 273 человека. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 2590 человек.