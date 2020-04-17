Санкт-Петербург, 17 апреля, 2020, 15:31 — ИА Регнум. Перенос парада Победы в Великой Отечественной войне на сентябрь может принизить значение подвига советского солдата в исходе Второй мировой войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила 17 апреля руководитель фракции КПРФ в петербургском Заксобрании Ольга Ходунова.

Дарья Драй ИА REGNUM Ветераны на военном параде в Петербурге, посвященному 74-й годовщине Победы

Прежде всего, она считает перенос памятной даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября, одобренный Госдумой, «политическими играми», которые не имеют отношения к реальности. Тем более, любые новые даты в головах людей трудно приживаются, как показывает практика.

При этом переносить парад Победы с 9 мая 2020 года на 2 или же 3 сентября кажется ей ошибкой в любом случае.

«Сентябрьский вариант не очень хороший. Мне кажется, это попытка умалить значение Советского Союза в победе на Второй мировой войне. Мое восприятие таково, что всё время кажется ‑ и это подтверждается практикой — что мы хотим умалить советского солдата и его вклад в победу в Великой Отечественной и Второй мировой войне. Главное, чтобы его роль не стёрлась из памяти мировой общественности», — сказала Ходунова.

В целом ее крайне огорчила отмена традиционного парада 9 мая из-за эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусом.

«Я, конечно, вообще очень расстроена. Мне казалось, что можно было бы парад провести без зрителей. Хотя я понимаю мотивацию, но очень это печально», — заметила депутат.

На ее взгляд, в таких условиях лучше провести парад в июне.

Ранее спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров («Единая Россия») поддержал идею переноса на 24 июня — день первого исторического Парада Победы в 1945 году.

«Лучше уж тогда 22 июня — в день начала войны, это тоже можно обыграть, либо 24 июня — в день первого Парада. Но главное — сохранить дату 9 мая, ни в коем случае не затмить ее никакой другой», — считает Ольга Ходунова.