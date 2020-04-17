Санкт-Петербург, 17 апреля, 2020, 13:40 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга решили отменить ряд остановок наземного общественного транспорта вблизи крупных православных храмов в ночь на Пасху, с 18 на 19 апреля. Об этом сообщили 17 апреля в городском комитете по транспорту.

Дарья Драй ИА REGNUM Казанский кафедральный собор

Как уже сообщало ИА REGNUM, в предстоящую Пасхальную ночь отменена традиционная в прошлые годы круглосуточная работа метро, и станции Петербургского метрополитена закроются для входа пассажиров в 22:00. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать 18 апреля до 23:00.

Но этого Смольному показалось мало. Поэтому принято решение об отмене нескольких остановок.

«С 22:00 до окончания движения наземного транспорта временно отменяется ряд остановок общественного транспорта в центре города (вблизи Казанского собора и Александро-Невской лавры)», — проинформировали в комитете по транспорту.

В частности, в обоих направлениях отменены остановки «Станция метро «Невский проспект», «Станция метро «Гостиный двор», «Большая Конюшенная улица», «Казанская площадь», «Итальянская улица», «Площадь Александра Невского», «Улица Александра Невского», «Херсонская улица», «Исполкомская улица», «Проспект Обуховской Обороны / Александро-Невская Лавра», «Конная улица» и некоторые другие.

Напомним, до 19 апреля включительно богослужения в православных храмах Санкт-Петербурга будут проводиться без участия прихожан, так решили в Санкт-Петербургской епархии РПЦ. Верующие смогут посмотреть трансляции по ТВ и в интернете.

Постановлением правительства Петербурга по 30 апреля гражданам запрещено посещение богослужений в храмах всех конфессий.

«В воскресенье, 19 апреля, городской транспорт начнёт работу в соответствии с обычным режимом выходного дня», — добавили в комитете по транспорту.

Напомним, в Петербурге за последние сутки — 424 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе отмечено 1507 случаев заражения.