Чебоксары, 17 апреля, 2020, 10:40 — ИА Регнум. В Чувашии в связи ухудшением эпидемиологической ситуации храмы на Пасху будут работать, но вход организуют по пропускам — в церквях будут находиться только те, кто занят в праздничном богослужении. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе врио главы Чувашии Олега Николаева по итогам его совещания с участием священнослужителей и муниципальных глав.

Cap.ru Совещание с участием муниципальных руководителей и представителей Чувашской митрополии

Руководитель республики пояснил, что число заразившихся коронавирусом в Чувашии растёт. И общая задача — «во время празднования Пасхи не допустить дополнительного всплеска» инфицирования. Поэтому храмы будут «работать в закрытом режиме», пускать в религиозные учреждения будут по специальным пропускам.

«Пропуска будут оформляться приходами для того, чтобы определенное количество людей, те, кто нужен в организации богослужения, смогли пройти на территорию храма и принять участие во всех необходимых мероприятиях», — сказал Олег Николаев.

Cap.ru Врио главы Чувашии Олег Николаев

На территориях храмов будут дежурить и контролировать пропускной режим полиция и гвардейцы.

Читайте также: Врио главы Чувашии рассказал, где и с кем встретит Пасху

А также: Среди заражённых коронавирусом в Чувашии зарегистрировано семеро детей

Пасхальное богослужение будет транслироваться в онлайн-режиме на местном телевидении и радио. Всего в Чувашии насчитывается 260 храмов, в том числе 23 расположены в Чебоксарах.

Ранее врио главы Чувашии Олег Николаев заявил, что нарушит многолетнюю традицию и встретит Пасху не в храме, а дома, с семьёй.

Cap.ru Обращение мэрии Чебоксар

Напомним, в этом году Светлое Христово Воскресение отмечается 19 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, на 16 апреля в Чувашии установлено 47 новых случаев заражения, все они из группы контактных лиц. В результате общее число заражённых достигло в республике 126 человек, среди них — семеро несовершеннолетних. В том числе сформировалось два очага новой коронавирусной инфекции в медучреждениях.

С 7 апреля в Чувашии действует режим обязательной самоизоляции для всех.