Чебоксары, , 07:25 — REGNUM В Чувашии 47 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом — пациенты из контактной группы. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения республики.

За сутки в Чувашии официально установлено 47 новых случаев инфицирования коронавирусом: по данным министерства, все они — контактные лица. Из них 14 пациентов — из Чебоксар, 15 — из Янтиковского района и села Янтиково, четверо — из села Порецкое, по трое заразившихся — в Вурнарском и Батыревском районах, двое — в Новочебоксарске. По одному заражённому коронавирусом официально выявлено в Шумерле, Канаше, Ядрине, Яльчикском, Урмарском и Канашском районах.

«Среди пациентов — семь несовершеннолетних, возраст взрослых пациентов — от 31 до 86 лет», — говорится в сообщении.

На дому лечение получают 26 человек, остальные госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, на 16 апреля в Чувашии общее число заражённых достигло 126 человек, из них 62 пациента находятся в обсерваторах. В том числе инфицированы коронавирусом восемь медицинских работников и 17 пациентов второй городской больницы в Чебоксарах и девять сотрудников городского клинического центра. По данным минздрава, в Чувашии, «порядка 40% случаев», — «завозные случаи из Москвы».