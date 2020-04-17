Санкт-Петербург, 17 апреля, 2020, 10:28 — ИА Регнум. Впервые за многие годы в Пасхальную ночь Петербургский метрополитен не будет работать и не повезёт пассажиров к местам богослужений и после них. Это сделано в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции.

Дарья Драй ИА REGNUM Станция метро Маяковская

Как сообщили в подземке, по распоряжению комитета по транспорту Санкт-Петербурга «круглосуточная работа метрополитена в день православного праздника Пасхи (в ночь с 18 на 19 апреля 2020 года) отменяется. Станции закроются для входа и выхода согласно действующему графику».

Как уточнили в метрополитене, в ночь на Пасху станции закроются для входа пассажиров в 22:00 по московскому времени. Сокращенный график работы станций был введен в конце марта.

Ранее Смольный своим распоряжением запретил участие граждан в богослужениях для всех конфессий. Церковные службы, проповеди могут совершаться в храмах при закрытых дверях с трансляцией по телевидению и в интернете.