Москва, 17 апреля, 2020, 01:25 — ИА Регнум. $5 млн будет предоставлено Палестине американскими властями в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, 16 апреля сообщает Maan со ссылкой на посла США в Израиле Дэвида Фридмана.

Rawan.nassrallah Палестинский флаг над Рамаллой

По словам дипломата, средства будут переданы больницам и малообеспеченным семьям.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля из-за ситуации с коронавирусом власти Турции решили направить медицинскую помощь Израилю и Палестине.