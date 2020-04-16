София, 17 апреля, 2020, 01:11 — ИА Регнум. Выезд и въезд автомобильного транспорта в болгарскую столицу Софию закрыт с 17 апреля в связи с ситуацией с распространением коронавируса в Болгарии, передает национальное радио страны.

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Соответствующий указ подписан премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым по просьбе главы штаба по борьбе с коронавирусом Венцислава Мутафчийского, а также болгарского министра здравоохранения Кирила Ананиева.

Уточняется, что ограничения не действуют для грузовых перевозок, автомобилей экстренных служб и служебного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 апреля в Болгарии действует распоряжение об обязательном ношении гражданами защитных масок при нахождении в общественных местах.