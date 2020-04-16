Москва, 17 апреля, 2020, 00:48 — ИА Регнум. Рейс авиакомпании «Аэрофлот», который позволит доставить граждан США из Москвы в Нью-Йорк, возможно, состоится 20 апреля. Об этом сообщила пресс-атташе американского посольства в России Ребекка Росс на своей странице в Twitter.

Rosendahl Самолёт в небе

«Мы слышали о возможном вылете рейса «Аэрофлота» по направлению Шереметьево — аэропорт имени Джона Кеннеди в понедельник, 20 апреля», — написала она.

Дипломат добавила, что гражданам США следует напрямую обращаться в авиакомпанию, поскольку рейсы «Аэрофлота» являются коммерческими. Кроме того, желающим вылететь из столичного аэропорта будет необходимо оформить спецпропуск на сайте мэра Москвы.

Ранее «Аэрофлот» выполнял аналогичный рейс 14 апреля.