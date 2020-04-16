Лондон, 16 апреля, 2020, 23:56 — ИА Регнум. Правительство Великобритании продлило общенациональный карантин из-за эпидемии коронавируса на три недели, 16 апреля сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Правительство решило, что нынешние меры должны оставаться в силе как минимум в течение следующих трех недель» , — заявил глава британского МИДа Доминик Рааб, исполняющий обязанности премьер-министра.

Рааб отметил, что снятие ограничений «может нанести ущерб как здоровью населения, так и экономике».

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