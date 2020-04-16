Санкт-Петербург, 16 апреля, 2020, 23:31 — ИА Регнум. Всемирный клуб петербуржцев, объединяющий уважаемых общественных деятелей России, предложил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову поддержать дистанционный вариант проведения акции памяти «Бессмертный полк». Предложенный клубом формат полностью безопасен для участников акции в условиях действующего режима повышенной готовности по предотвращению коронавирусной инфекции.

Дарья Драй ИА REGNUM Шествие Бессмертного полка по Невскому проспекту, 9 мая 2019 года

В обращении к губернатору, которое подписал президент Всемирного клуба петербуржцев, гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, отмечается, что акция «Бессмертный полк» — важная часть главного праздника страны, Дня Победы, ставшая поистине всенародной.

«В прошлом году по Невскому проспекту с портретами своих родственников — героев прошло более 1 млн 180 тыс. человек. Важно не утратить эту традицию несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку», — говорится в письме Пиотровского к главе Петербурга.

Поскольку жителям города, как и другим гражданам России, в связи с коронавирусом рекомендовано не покидать свои дома, проведение «Бессмертного полка» в этом году в обычном формате исключено. Но эту акцию можно организовать и в дистанционном варианте.

«Пусть каждая семья выставит в окнах квартир портреты своих родственников — участников Великой Отечественной войны и ровно в 21:00, вместе с первым залпом салюта Победы, зажжет свечу Памяти. Пусть тысячи огней вспыхнут на улицах Санкт-Петербурга, и их гирлянда протянется от улицы к улице, соединив сердца петербуржцев. Надеюсь, что Вы рассмотрите и поддержите наше предложение», — говорится в открытом письме Михаила Пиотровского в адрес Александра Беглова.

Напомним, 16 апреля президент РФ Владимир Путин обратился к участникам акции «Бессмертный полк» и пообещал, что традиционное массовое шествие в память об участниках Великой Отечественной войны обязательно будет проведено, но после того, как будет снята угроза коронавирусной эпидемии.