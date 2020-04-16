Санкт-Петербург, 16 апреля, 2020, 20:07 — ИА Регнум. Трое врачей и 15 пациентов, зараженных коронавирусом, оказались в реанимации Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина в Петербурге. Об этом заявил главный врач медучреждения Денис Гусев.

Елена Молчанова ИА REGNUM Боткинская больница Петербурга

По словам Гусева, в реанимации находятся 18 человек, из них 17 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«Мы много принимаем медицинских работников со всех больниц города. В реанимации у нас, к сожалению, три врача», — сообщил Гусев в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 16 апреля.

Всего в больнице им. Боткина лежат 386 пациентов, из которых у 207 человек подтвердили коронавирус.

«Надо сказать, что практически каждый день мы кого-то снимаем с аппарата, отлучаем, переводим на самостоятельное дыхание. Это нас очень радует. Но, к сожалению, практически каждый день мы одного-двух человек тоже переводим [на ИВЛ]», — добавил Гусев.

По его словам, после смерти зараженного коронавирусом в больнице происходит патологоанатомическое вскрытие, и каждый случай рассматривает специализированная комиссия, которая выносит окончательный вердикт: погибли пациенты от COVID-19 либо от другого заболевания, фоном которого было заражение коронавирусом.

Гусев утверждает, что такие пациенты есть, то есть эти случаи не попадают в статистику смерти от COVID-19.

Как пояснил главврач, это в основном это достаточно пожилые люди со сложной тяжелой сопутствующей патологией со стороны сердечно-сосудистой или дыхательной системы.

По данным на 16 апреля, всего с начала коронавирусной пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 1083 случая заражения. Скончались семь человек.