Ростов-на-Дону, 16 апреля, 2020, 14:12 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону изнутри показали госпиталь, который будет развёрнут в городской больнице №20 в ближайшее время. Лечебное учреждение готовят к приёму пациентов с коронавирусом. В госпитале смогут разместить 300 заболевших COVID-19, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 16 апреля.

Donland.ru Моногоспиталь получит 50 аппаратов ИВЛ

«Моногоспиталь оснащен 20 аппаратами искусственной вентиляции легких, ещё 50 аппаратов больница получит в ближайшее время, здесь оборудуют 210 точек кислородной поддержки. Потоки неинфекционных больных перераспределяют в областную клиническую и детскую больницу, часть пациентов заберет НИИАП», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что число выявленных на Дону случаев заражения коронавирусом достигло 145. Десять человек выздоровели, четверо подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.