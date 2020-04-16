Чебоксары, 16 апреля, 2020, 14:11 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев нарушит многолетнюю традицию и встретит Пасху не в храме, а дома. Об этом он заявил сегодня, 16 апреля, по итогам совещания с духовенством республики.

Chuvashia.spravedlivo.ru Апрель 2019 года, Чебоксары. Олег Николаев на пасхальном богослужении

На встрече со священнослужителями была обсуждена работа храмов и церквей на Пасху. Руководитель республики отметил, что встретит Светлое Христово Воскресение дома.

«Вынужден буду нарушить традицию, но делаю это, исходя из объективной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Сегодня мы приняли решение о том, что церкви будут работать в закрытом режиме», — сообщил Олег Николаев, отмечая, что «принял решение на Пасху остаться с семьей дома» и будет «смотреть службу по телевизору».

По его словам, в храмах будут проводиться богослужения, но пускать будут «строго по пропускам».

Последние годы Олег Николаев присутствовал на торжественных богослужениях в храмах, также принимал участие в доставке благодатного огня из Иерусалима.

Напомним, 19 апреля отмечается Светлое Христово Воскресения. В Чувашии праздничное богослужение будет транслироваться в онлайн-режиме на местном телевидении.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 7 апреля в Чувашии действует режим обязательной самоизоляции для всех. Можно выходить в продовольственный магазин, аптеку, для выноса мусора, выгула собаки или для ухода за пожилым родственником. Тем, кто продолжает работать, необходимо иметь при себе соответствующую справку от работодателя.

Отметим, 16 апреля в Чувашии установлено 47 новых случаев заражения — в результате общее число заражённых достигло в республике 126 человек. В том числе, по словам главы минздрава республики Владимира Степанова, сформировалось два очага новой коронавирусной инфекции в медучреждения: это вторая городская больница, (восемь сотрудников и 17 пациентов) и городской клинический центр (десять сотрудников). На сегодняшний день в городском клиническом центре пациентов нет, все они изолированы.