Чебоксары, , 06:19 — REGNUM В Чувашии растёт число инфицированных новой коронавирусной инфекцией, при этом «ежедневно мы фиксируем полное пренебрежение правилами безопасности». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении врио главы республики Олег Николаев.

Оценивая эпидемиологическую ситуацию, руководитель Чувашии констатировал, что «при всех усилиях по сохранению здоровья граждан количество заразившихся растёт».

«На сегодня их 79. Двое из них выздоровели, одного мы потеряли. К сожалению, ежедневно мы фиксируем полное пренебрежение правилами безопасности. И очень огорчает, что так поступают люди, находящиеся в зоне риска. Болезнь коварна и опасна осложнениями. Не надо думать, что повезёт или обойдёт стороной, если просто так прогуляться по улице или по магазинам. Вы подвергаете опасности не только себя, но и ваших родных и близких», — сказал Олег Николаев.

Он подчеркнул, что помощь пожилым и всем нуждающимся оказывают волонтёры, число которых «растёт с каждым днём» — сегодня их 484.

«Они доставляют «продукты, лекарства и иные необходимые предметы. Вам нужно только позвонить… Только неукоснительное соблюдение позволит нам победить эту болезнь. Пожалуйста, оставайтесь дома», — призвал врио главы региона.

Напомним, вопиющей стала ситуация на Вербное Воскресение, когда жители массово пошли в храмы, несмотря на режим самоизоляции и просьбы воздержаться от посещения религиозных учреждений. При этом в числе прихожан было много людей из группы риска — дети и пожилые. Это вынудило чиновников пойти на более жёсткие меры: храмы временно закрыты для посещения, хотя службы в них будут продолжаться. На Пасху праздничное богослужение будет транслироваться в онлайн-режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, на 15 апреля в Чувашии официально выявлено 79 инфицированных, из них один человек скончался, двое выздоровели. Скончавшаяся 79-летняя пациентка входила в группу контактных лиц: инфекция у неё установлена 10 апреля, во время лечения «развилась дыхательная недостаточность», и пациентку подключили к аппарату ИВЛ. Несмотря на интенсивную терапию, спасти её не удалось.