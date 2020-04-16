Чебоксары, 16 апреля 2020, 06:19 — REGNUM В Чувашии растёт число инфицированных новой коронавирусной инфекцией, при этом «ежедневно мы фиксируем полное пренебрежение правилами безопасности». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении врио главы республики Олег Николаев.
Оценивая эпидемиологическую ситуацию, руководитель Чувашии констатировал, что «при всех усилиях по сохранению здоровья граждан количество заразившихся растёт».
Он подчеркнул, что помощь пожилым и всем нуждающимся оказывают волонтёры, число которых «растёт с каждым днём» — сегодня их 484.
Напомним, вопиющей стала ситуация на Вербное Воскресение, когда жители массово пошли в храмы, несмотря на режим самоизоляции и просьбы воздержаться от посещения религиозных учреждений. При этом в числе прихожан было много людей из группы риска — дети и пожилые. Это вынудило чиновников пойти на более жёсткие меры: храмы временно закрыты для посещения, хотя службы в них будут продолжаться. На Пасху праздничное богослужение будет транслироваться в онлайн-режиме.
Как сообщало ИА REGNUM, на 15 апреля в Чувашии официально выявлено 79 инфицированных, из них один человек скончался, двое выздоровели. Скончавшаяся 79-летняя пациентка входила в группу контактных лиц: инфекция у неё установлена 10 апреля, во время лечения «развилась дыхательная недостаточность», и пациентку подключили к аппарату ИВЛ. Несмотря на интенсивную терапию, спасти её не удалось.