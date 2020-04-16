Санкт-Петербург, 16 апреля, 2020, 14:14 — ИА Регнум. Петербургские активисты незарегистрированной партии «Другая России» утром 16 апреля провели акцию протеста у здания генерального консульства Чехии в Санкт-Петербурге. «Другороссы» протестовали против сноса в Праге памятника маршалу Ивану Коневу.

«Другая Россия» Акция у генконсульства Чехии в Петербурге

«Нацболы развернули транспарант «Конева — на место, kurvy!», после чего зажгли дымовую шашку. В результате задержан один участник», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Другой России» в Петербурге.

В листовке, которую раздавали во время акции говорится о том, муниципальные власти Праги «глумятся над исторической памятью наших народов и кровью советских солдат, освободивших 75 лет назад чешскую столицу и Освенцим». Это не сойдет им с рук».

«Другороссы» требуют отреставрировать монумент и вернуть его на место установки.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в Праге снесли памятник освободителю столицы Чехословакии маршалу Ивану Коневу. Решение было принято на уровне властей района, в котором установлен памятник.

Список ответственных за снос памятника маршалу Ивану Коневу лиц передан в Следственный комитет России. Об этом заявили 15 апреля в Российском военно-историческом обществе (РВИО).