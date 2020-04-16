Санкт-Петербург, 16 апреля, 2020, 13:42 — ИА Регнум. Петербургским больницам не хватает масок и других средств индивидуальной защиты, так как на эти цели нет денег, а цены у поставщиков завышены. Об этом сообщают депутаты Заксобрания Петербурга от «Единой России» Алексей Цивилев и Юрий Бочков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Медицинские маски

Депутаты просят прокурора Санкт-Петербурга Сергея Литвиненко снисходительно отнестись к самодельным маскам медработников, в то время как в городе резко увеличилось число прокурорских проверок медицинских учреждений.

«Сейчас больницы испытывают повышенные нагрузки и не могут в достаточном количестве приобрести сертифицированные средства индивидуальной защиты, антисептические средства, в связи с завышением цен на эту продукцию. Складывается ситуация, в которой врачи вынуждены шить сами медицинские маски, покупать малярные костюмы вместо противочумных, либо покупать не сертифицированную продукцию, так как на рынке защитных средств трудно найти доступные предложения», — заявляют парламентарии.

Они просят при проведении прокурорских проверок допустить отсутствие сертификатов соответствия на средства индивидуальной защиты и антисептические средства не медицинского назначения.