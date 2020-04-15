Скопье, 16 апреля, 2020, 00:11 — ИА Регнум. Посол США в Скопье Кейт Мари Бирнс 15 апреля передала заместителю премьер-министра Северной Македонии Буяру Османи, национальному координатору по распределению международной помощи, оборудование, необходимое для защиты медицинского персонала.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Северная Македония получила в дар от США защитные костюмы, скафандры и маски.

Напомним, уже 122 медицинских работника оказались заражены коронавирусом.