Нью-Йорк, США, 15 апреля, 2020, 23:08 — ИА Регнум. Распоряжение об обязательном ношении гражданами медицинских масок в общественных местах издал губернатор американского штата Нью-Йорк Эндю Куомо. Об этом 15 апреля сообщил сам Куомо в ходе брифинга, трансляцию которого вела телекомпания CNN.

В медицинской маске

Губернатор издал распоряжение об обязательном ношении медицинских масок или повязок жителями штата во всех случаях, когда невозможно соблюдать социальную дистанцию два метра. Такое случается, например, в общественном транспорте, на остановках, в метро.

Куомо уточнил, что распоряжение вступит в силу через три дня. При этом на начальном этапе штрафов за невыполнение требования не предусмотрено, однако губернатор пояснил, что в случае несоблюдения людьми данного нововведения местные органы власти могут принимать свои меры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным телеканала CNN, более двух тысяч полицейских в городе Нью-Йорке являются носителями SARS-CoV-2.