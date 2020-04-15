Жителей штата Нью-Йорк обязали носить маски в общественных местах
Нью-Йорк, США, 15 апреля, 2020, 23:08 — ИА Регнум. Распоряжение об обязательном ношении гражданами медицинских масок в общественных местах издал губернатор американского штата Нью-Йорк Эндю Куомо. Об этом 15 апреля сообщил сам Куомо в ходе брифинга, трансляцию которого вела телекомпания CNN.
Губернатор издал распоряжение об обязательном ношении медицинских масок или повязок жителями штата во всех случаях, когда невозможно соблюдать социальную дистанцию два метра. Такое случается, например, в общественном транспорте, на остановках, в метро.
Куомо уточнил, что распоряжение вступит в силу через три дня. При этом на начальном этапе штрафов за невыполнение требования не предусмотрено, однако губернатор пояснил, что в случае несоблюдения людьми данного нововведения местные органы власти могут принимать свои меры.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным телеканала CNN, более двух тысяч полицейских в городе Нью-Йорке являются носителями SARS-CoV-2.