Москва, 15 апреля, 2020, 19:52 — ИА Регнум. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы переработал систему проверки пропусков, выданных жителям Москвы, в автоматический режим. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы дептранса столицы.

Андрей Лыткин, ИА Красная Весна Карта «Тройка»

«По поручению мэра Москвы для того, чтобы избежать нарушения социальной дистанции при пользовании городским транспортом, чтобы исключить личный фактор, а также для усиления контролям за наличие пропусков мы проработали перевод проверки пропусков полностью в автоматический режим», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка пропусков будет осуществлена через карты «Тройка» и «Стрелка», а также социальные карты. В департаменте отметили, что на сегодняшний день выдано около 35 млн карт «Тройка».

В ведомстве рассказали о поэтапности ввода авторежима: «Уже сейчас и до ввода автоматической системы, проверки в метро и всех других видах городского транспорта проводит не полиция, а контролеры ГКУ «Организатор перевозок», в соответствии с распоряжением правительства Москвы №222 от 14 апреля 2020 года. Эти проверки — выборочные, но они будут».

При этом к нарушителям карантина будут применяться «самые строгие меры воздействия сотрудниками полиции».